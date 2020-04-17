فتاوى تشغل الأذهان.. كيفية صلاة الجمعة في البيت.. ونصائح دار الإفتاء لاستقبال شهر رمضان في ظل أزمة كورونا

فتاوى تشغل الأذهان

أمين الفتوى: الأولى ألا تلجأ المرأة إليه أثناء الصيام

حكم خلع الأسنان أثناء الصوم

توصيات دار الإفتاء المصرية لاستقبال رمضان في أزمة كورونا

كيفية صلاة الجمعة في البيت









نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى والأخبار الدينية المهمة، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:





في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول "ما حكم تذوق المرأة للطعام أثناء الصوم في نهار رمضان؟





وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من الأولى ألا تلجأ المرأة إلى تذوق الطعام أثناء الصيام ولها أن تتعامل في طهي الطعام بحاسة الشم كما كانت تفعل الأمهات وربات البيوت قديما.





وأضاف أمين الفتوى في رده على السؤال عبر خدمة البث المباشر، أنه إذا تطلب الأمر ولا مفر إلا التذوق فلها أن تفعل ذلك على طرف لسانها وتضع قليل من الطعام على طرف اللسان حتى لا تبتلع شيئا منه وهذا لا يضر بصحة صومها.





أجابت الدار في فتوى لها أن خلع الأسنان للصائم جائزٌ، ولا يبطل الصوم بذلك إذا لم يدخل شيءٌ إلى الجوف، وخروجُ الدم من خلع الأسنان لا يؤثِّر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.





وأضافت: يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.





قدمت دار الإفتاء المصرية أربع توصيات لمواجهة فيروس كورونا الوباء المنتشر حاليًا في العالم وقتل الآلاف من البشر.





أولًا: ينبغي للمسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.





ثانيًا: إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.





ثالثًا: شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.





رابعًا: على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» الآية 195 من سورة البقرة.









وقد مركز الأزهر العالمي للفتوى 10 تنبيهات حول صلاة الجمعة في البيوت ظهرًا في ظل غلق المساجد وتعليق صلوات الجماعة فيها منعًا لا نتشار وتفشي فيروس كورونا.









وأكد " مركز الأزهر " عبر موقعه الرسمي بموقع " فيسبوك" أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعات.









وتابع: يُؤذِّن للصلاة مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: "ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رحَالكُم ظهرًا"، بدل قولهم: "حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح".









وواصل: يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.









وأضاف: يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.









وأوضح: إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها "أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها".









وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء.









وأردف: من كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا، [أخرجه البخاري].









ونبه مركز الأزهر أن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».



