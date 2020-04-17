بمشاعر المحبة والسلام.. وزير الداخلية يهنئ الضباط والأفراد والمجندين بمناسبة عيد القيامة

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بمناسبة عيد القيامة المجيد .





جاء بها : بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام لجميع الإخوة والأبناء المسيحيين.. من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب لكم جميعًا عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد وإننى لعلى يقين من أن القيم العظيمة التى نستقيها من تلك المناسبة الجليلة ستكون دافعًا لكم على مواجهة كافة التحديات.. فى تلك المرحلة التى نستهدف فيها مواصلة الإرتقاء والبناء .. من أجل رفعة وإزدهار وطن عزيز طاب ثراه بدماء الفداء وقدسته خُطى الأنبياء.. وكل عام وأنتم جميعًا بخير.