AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمشاعر المحبة والسلام.. وزير الداخلية يهنئ الضباط والأفراد والمجندين بمناسبة عيد القيامة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:29 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بمناسبة عيد القيامة المجيد  .

جاء بها : بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام لجميع الإخوة والأبناء المسيحيين.. من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب لكم جميعًا عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد وإننى لعلى يقين من أن القيم العظيمة التى نستقيها من تلك المناسبة الجليلة  ستكون دافعًا لكم على مواجهة كافة التحديات.. فى تلك المرحلة التى نستهدف فيها مواصلة الإرتقاء والبناء .. من أجل رفعة وإزدهار وطن عزيز طاب ثراه بدماء الفداء وقدسته خُطى الأنبياء.. وكل عام وأنتم جميعًا بخير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يهنئ القيادات والضباط والجنود بذكرى الإسراء والمعراج

ترشيحاتنا

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

البيت الأبيض يدافع عن إيفانكا المتناقضة.. حثت الجميع للبقاء في المنزل وسافرت للاحتفال بالعيد

شرط واحد لفتح المساجد ..الحكومة تكشف موقف الحظر وصلاة التروايح خلال رمضان

مجموعة هشام طلعت مصطفى تتصدر التبرعات بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا.. تفاصيل

شاهد.. إنتاج سيارة مقلدة من رنج روفر في الصين.. بالصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها