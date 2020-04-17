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حوادث

وزير الداخلية يهنئ رؤساء الطوائف الإنجيلية والكاثوليكية بعيد القيامة المجيد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:30 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك  "للتهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال الوزير فى برقيته: "بمشاعر يملؤها المحبة والسلام يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لكم ولطائفة الأقباط الكاثوليك فى كل ربوع الوطن عن خالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أدام المولى جل فى علاه علينا وحدتنا وترابطنا .. ودائمًا مصرنا الغالية فى رفعة وتقدم وإزدهار  .. وكل عام وأنتم بخير".
 
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور القس/أندريه زكى "رئيس الطائفــة الإنجليزيــة بجمهورية مصر العربية" .. جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أبعث وهيئة الشرطة لكم وللطائفة الإنجيلية فى كل ربوع مصر الكنانة .. بخالص التهانى وصادق الأمانى راجيًا العلى القدير .. أن يديم فضله على وحدتنا وأن يعيده على شعب مصر العظيم وهو فى أخوة وتسامح وترابط .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير  .. وكل عام وأنتم بخير.

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