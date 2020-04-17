الوفد: صقور الشرطة يستحقون التحية لتصفيتهم الخلية الإرهابية بالأميرية

أكدت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان، أن صقور الشرطة المصرية يستحقون تحية قلبية بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية مؤكدة أن هذا النجاح يؤكد احترافية الأجهزة الأمنية فى مواجهة الخلايا الإرهابية.





وتوجهت الصبان في بيان لها، بخالص العزاء الى أسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة، كما توجهت بخالص بالدعاء الى الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان.





وأكدت أن مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية قوة وصلابة فى دعم الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب حتى يتم القضاء نهائيا على الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد.





وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.





وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.



