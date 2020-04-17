AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الوفد: صقور الشرطة يستحقون التحية لتصفيتهم الخلية الإرهابية بالأميرية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
معتز الخصوصي
أكدت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان، أن صقور الشرطة المصرية يستحقون تحية قلبية بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية مؤكدة أن هذا النجاح يؤكد احترافية الأجهزة الأمنية فى مواجهة الخلايا الإرهابية.

وتوجهت الصبان في بيان لها، بخالص العزاء الى أسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة، كما توجهت بخالص بالدعاء الى الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكدت أن مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية قوة وصلابة فى دعم الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب حتى يتم القضاء نهائيا على الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد.

وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدى مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.

وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.

وعرضت قنوات فضائية مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى "كورونا" ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

4 سور قصيرة من قرأها 7 مرات يوم الجمعة حفظ نفسه للأسبوع القادم

قبل رمضان.. طريقة عمل الزبادى فى المنزل بأسهل الخطوات

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بشأن اللاعبين الأجانب في الدوري

شكلك متغير..ريهام سعيد لـ متابعيها: أجريت عملية جراحية

إجازات البنوك لن تعطلها.. المالية: صرف مرتبات أبريل الأحد

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها