بسبب رشوة.. إيقاف لاعب مانشستر سيتي السابق 5 سنوات





ووفقا لصحيفة " ذا صن" البريطانية، فإن الاتحاد السويدي أعلن إيقاف ديسكون إيتوهو لمدة 5 سنوات بعد محاولته دفع 180 مليون جنيه إسترليني لحارس فريق ستاماتولولس، في 2017، من أجل تقديم أداء أقل خلال المباراة.





وأضافت الصحيفة، أن ديسكون إيتوهو أنكر تورطة في تقديم رشوة، ولكن التحقيقات أثبتت إدانته.

يذكر أن ديسكون إيتوهو لعب في صفوف مانشستر سيتي في الفترة من 200 حتى 2002، شارك خلالهما في 12 مباراة فقط، لم يسجل فيهم أي هدف.





أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم إيقاف ديكسون إيتوهو لاعب فريق ستوكهولم السويدي الحالي ومانشستر سيتي السابق، لمدة 5 سنوات، بسبب تورطة في عملية تقديم رشوة.