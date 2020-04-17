الضرائب: مزايا بالجملة للممولين المحجوز عليهم

اعلنت مصلحة الضرائب المصية، عن إمكانية رفع الحجز عن الممولين بعد اقرار الربط الضريبي بدون طعن الممول عليها؛ بشرط سداد 1% من حجم الضرائب المقررة عليه والمتنازع عليها مع المصلحة، مع اعطاء الممول ميزة اعادة فتح باب الطعن علي ضريبته المربوطة من جديد.

وأضاف رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات له اليوم، أنه يمكن للممول رفع الحجز بأنواعه عن الممول مقابل سداد 5% من حجم الضريبة المقررة بعد أن كانت 10%، سواء كانت المديونية واجبة الأداء بسبب صدور قرار من لجان الطعن الداخلية أو حكم المحكمة أو لجنة فض المنازعات؛ علي أن يتم الاتفاق مع الممول علي جدولة باقى المبلغ المستحق و فتح باب الطعن بالمأموريات .

وذكر" عبد القادر" أنه يستثنى من تلك الاجراءات الممول أو المسجل المتوقف توقفًا نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير، موضحا أنه يمكن للممول الحصول علي اعفاء بنسبة 30% مقابل تأخير عن المبالغ الضريبية غير المسددة و المستحقة فور سداد الضريبة المستحقة.

وأشار " عبد القادر" إلي إمكانية تقسيط باقى المستحقات لمدة عامين ،لافنًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية، موضحا أن المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين .

كما أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى الإستفسارات والمشكلات ، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، ويقدم الدعم الفنى للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.