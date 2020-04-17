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رياضة

بعد استقالة رئيس اتحاد رفع الأثقال الدولي.. بارقة أمل لرباعي مصر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:28 م
محمد ايهاب
محمد ايهاب
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عبدالله هشام
قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال مد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد بالفيديو كونفرانس يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل بعد قبول استقالة رئيس الاتحاد المجري تاماس أجان والتي تقدم بها على خلفية اتهامه بعدد من وقائع الفساد المالي والإداري وتورطه في أزمة المنشطات.

جاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بمد الجلسة ليوم الاثنين بعد عدم الانتهاء من جميع الموضوعات التي أدرجت على جدول الأعمال ، على أن يكون أول بند في جدول الأعمال مناقشة موقف لجنة المنشطات التي شكلها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عام 2018 والتي أوقفت أكثر من 12 دولة على مستوى العالم.

يفتح مناقشة موقف لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال واستقالة رئيس الاتحاد الدولي الذي كان داعما لها الباب أمام حل أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال والدول الأخرى التي تعرضت لقرارات من اللجنة حيث أن إلغاء اللجنة يعيد لمصر فرصة في الطعن على قرار الإيقاف وحكم المحكمة الرياضية.

ينتظر مجلس إدارة رفع الأثقال المجمد حاليا نتائج جلسة الاثنين من أجل حسم موقفه الذي علق خلال الفترة الحالية على خلفية تحوليه للتحقيقات الرسمية بعد قرار تجميد نشاط اتحاد رفع الأثقال هو ما ستسفر عنه نتائج اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
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