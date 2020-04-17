بعد استقالة رئيس اتحاد رفع الأثقال الدولي.. بارقة أمل لرباعي مصر

جاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بمد الجلسة ليوم الاثنين بعد عدم الانتهاء من جميع الموضوعات التي أدرجت على جدول الأعمال ، على أن يكون أول بند في جدول الأعمال مناقشة موقف لجنة المنشطات التي شكلها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عام 2018 والتي أوقفت أكثر من 12 دولة على مستوى العالم.





يفتح مناقشة موقف لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال واستقالة رئيس الاتحاد الدولي الذي كان داعما لها الباب أمام حل أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال والدول الأخرى التي تعرضت لقرارات من اللجنة حيث أن إلغاء اللجنة يعيد لمصر فرصة في الطعن على قرار الإيقاف وحكم المحكمة الرياضية.





ينتظر مجلس إدارة رفع الأثقال المجمد حاليا نتائج جلسة الاثنين من أجل حسم موقفه الذي علق خلال الفترة الحالية على خلفية تحوليه للتحقيقات الرسمية بعد قرار تجميد نشاط اتحاد رفع الأثقال هو ما ستسفر عنه نتائج اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.