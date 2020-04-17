محافظ أسيوط: مواصلة الجهود لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

واصلت أجهزة محافظة أسيوط جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.





وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاءَ للصالح العام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون تحقيق مكاسب مادية وتربح استغلالا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" والتصدى بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر جنح طوارئ لهم وإحالتها للنيابة العسكرية بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.





وقال المحافظ إن المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بمركز منفلوط بمشاركة مدحت القاضي رئيس مركز منفلوط ونواب المركز ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأسفرت عن إزالة العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقريتي الحواتكه وبني شقير مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي وتنفيذ الإزالة الفورية لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين وفرض هيبة القانون مشددًا على اتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.



