مستشفيات الشرطة تعالج ١٥ مواطنا بالمجان

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض الجهات الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة) بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





وتم استقبال ( 15 ) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.





ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.



