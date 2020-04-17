عملي وبالخطوات.. الطريقة الصحيحة للبس الكمامة للوقاية من كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة غادة قزامل استشاري القلب بالمعهد القومى للقلب ، إن هناك علاقة قوية بين الطبيب و المريض، موضحة أنها لا تنتهى بعد خروج المريض من المستشفى لكنها ممتدة.

وأضافت الدكتورة غادة قزامل ، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الدولة المصرية تقدم مجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا و الأطباء يعملون من أجل القضاء على كورونا.

وأشارت ، إلى أن هناك دول عملاقة لم تستطع مواجهة كورونا مؤكدة " فى أطباء من دول كبيرة ارتدوا أكياس قمامة بعد انتهاء المعدات الوقائية.

وأوضحت ، أن أطباء المعهد القومى للقلب صممو ملابس وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد جميع الدولة.

ولفتت ، إلى أن هناك بعض المواطنين يرتدون الكمامة بشكل غير صحيح وقامت الدكتورة غادة قزامل بشرح طرق ارتداء الكمامة خطوة بخطوة على الهواء.