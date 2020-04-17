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محافظات

عن ركود حركة البيع.. بائعة خضار: عشمنا على الله يعود الحال زي ما كان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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ايمن محمد


" ربنا يحمي مصر .. وعشمنا علي الله يعود الحال زي ما كان "  هذه العبارة كانت لسان حال  السيدة الطيبة  مشيرة عبد الستار بائعة الخضراوات بسوق المنشية بطور سيناء  التي شكت من ركود السوق  وضعف حركة البيع   واضافت مشيرة  الي ان الحال لم يكن مثل مكان قبل تفشي  وباء كورونا وخوف المواطنين  من النزول للسوق 
 واكدت اننا كبائعين علينا التزامات  والتجار الذي  يريدون  ثمن  الخضار يوميا .
 تابعت  مشيرة إلي ان وباء كورونا  اصابنا بالخوف والقلق  وخاصة إن ابنتي ممرضة بشرم الشيخ وتعمل في مكافحة فيروس كورونا  واخشي عليها الإصابة واريد ان افرحها  بها  واراها عروسة  في بيتها 
 ودعت  السيدة مشيرة  دعاء لا ينقطع  لمصر وان يحمي الله مصر من كل سوء. ويحمي جميع الاطباء والعاملين في الصحة  وتعود الحياة كما كانت .
اقرا ايضا :
ممنوع التجمعات في شم النسيم  وإغلاق الشواطئ بجنوب سيناء 

https://www.elbalad.news/4277318
عن ركود حركة البيع.. بائعة خضار: عشمنا على الله يعود الحال زي ما كان
عن ركود حركة البيع.. بائعة خضار: عشمنا على الله يعود الحال زي ما كان
عن ركود حركة البيع.. بائعة خضار: عشمنا على الله يعود الحال زي ما كان
عن ركود حركة البيع.. بائعة خضار: عشمنا على الله يعود الحال زي ما كان
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