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محافظات

ضبط 13 طن سكر تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بـ كفر الشيخ

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 13 طن سكر تمويني مدعم، قبل بيعه في السوق السوداء.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "ص.ع" 50 سنة، تاجر مواد غذائية، مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بتجميع كميات من السكر التمويني المدعم المحظور تداوله خارج القنوات الشرعية بوزارة التموين.

باستهداف المذكور، ضبطت مباحث التموين كمية من السكر تزن 13 طنًا، قام بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

جرى التحفظ على كمية السكر المضبوطة، وحرر رجال المباحث المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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