القانون يكشر عن أنيابه.. الإسكان تحذر من سرقة وصلات المياه وترصد الشائعات المغرضة.. حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمنطقة دهشور.. إزالة فورية لمخالفة بناء بالشروق

نشاط وزارة الإسكان

تحذر من سرقة وصلات المياه وترصد الشائعات المغرضة بجودة مياه الشرب

حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمنطقة دهشور

إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة السادسة بمدينة الشروق









أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمنطقة دهشور والمناطق المحيطة بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين جهاز المدينة، ممثلا في إدارات الأمن والتنمية والأحياء، وبالتعاون مع قوات الأمن بالجيزة وقسم شرطة رابع أكتوبر.





وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إن الحملة أسفرت عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات بتلك المناطق، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وقامت قوات الشرطة بحجز المخالفين، تمهيدًا لعرضهم علي النيابة المختصة واستكمال الإجراءات.





وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات والإشغالات في مهدها، وتطبيق القانون بكل حسم، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب أى مخالفة.





وصرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالمجاورة الثانية بالمنطقة السادسة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.





وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تمثلت المخالفة التي تم إزالتها في زيادة نسبة بنائية لغرف السطح للقطعة وتم مصادرة حديد التسليح، ومهمات البناء، وتحرير المحاضر اللازمة لمالك القطعة والمقاول.





وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، محذرًا مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.





وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم التأكيد على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، باستمرار إدارات التوعية بالشركات، فى تفعيل نشر البوستات التوعوية للمواطنين، عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالتوصيل غير القانوني (الوصلات الخلسة) لمياه الشرب والصرف الصحي، لعدم تعرضهم للمخاطر وللمساءلة القانونية، وما يترتب على ذلك من التأثير على كفاءة تشغيل مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.





وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التأكيد أيضًا على متابعة ورصد الشائعات المغرضة أولًا بأول في القضايا المتعلقة بجودة مياه الشرب ومدى تأثيرها على الصحة العامة والبيئة، وتوضيح الحقائق حول ما يُثار في هذه الموضوعات عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة ردود الأفعال، وتحليلها.





وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بالرصد الإعلامي الدوري للصفحات الرسمية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا متابعة نشاط إدارات التوعية في التصدى للممارسات غير القانونية لبعض المواطنين من التوصيل على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي (الوصلات الخلسة)، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى قيامها بمتابعة ورصد الشائعات المغرضة التي تزعزع ثقة المواطن والرد عليها.





وفى السياق ذاته، أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بالمواطنين، عدم التوصيل على شبكات الصرف الصحي غير الجاهزة للعمل نظرًا لعدم اكتمالها وتسليمها للشركة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بسبب هذه التصرفات غير المسئولة من البعض.





وناشدت الشركة المواطنين بالإبلاغ عمن يقوم بالتعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لأنه يعرض حياته للخطر، كما حدث منذ فترة بقرية تابعة لمركز أولاد صقر، حيث حاول الأهالي التوصيل على بيارة للصرف الصحي غير مهيأة للعمل، دون الرجوع إلى الشركة، وهو ما أدى للأسف إلى وفاة شخصين، وإصابة ستة أشخاص بالاختناق نتيجة للغازات السامة المُنبعثة من البيارة.





كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى موقع وأى شخص ينشر أى معلومة تخص الشركة دون الرجوع إليها، أو التسبب فى نشر معلومات مغلوطة عن الشركة، أو نشر الشائعات المُغرضة.