هوايتي غسيل الشجر.. رجاء الجداوي في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة رجاء الجداوى، صوره جديده عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام .





وظهرت رجاء الجداوي من منزلها وعلقت علي الصوره قائله :"هوايتي غسيل الشجر ".





جدير بالذكر ان رجاء الجداوي تشارك في مسلسل "لعبة النسيان" اللذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.





"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.