بالنسبة بدل الرقم.. مقترح برلماني لتثبيت ضريبة الدخل

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن منظومة الضرائب في مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، وعلى رأسها الخاصة بضريبة الدخل، مشيرا إلى أن تعديلات الحكومة الأخيرة لضريبة الدخل جيدة لكن ننتظر المزيد لإصلاح هذه المنظومة وتحقيق المزيد من الدعم لمحدودي الدخل.





واقترح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم احتساب شرائح ضريبة الدخل عن طريق النسب المئوية بدلا من وضع أرقام محددة، من خلال تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى بـ 10% للشريحة الثانية ونسبة تفوق الـ15% للثالثة و20% للرابعة وهكذا، بدلا من الأرقام الموجودة بالقانون الحالي من 8 آلاف لـ30 ألف ومن أكثر من 30 حتى 45 ألف.... الخ.





وأوضح النائب أن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، لذلك تضطر الحكومة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بشكل شبه دوري، لكن إذا تم الاعتماد على النسب لن يتم تغييره باستمرار "الأرقام تتغير لكن النسب ثابتة".