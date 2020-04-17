AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بالنسبة بدل الرقم.. مقترح برلماني لتثبيت ضريبة الدخل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن منظومة الضرائب في مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، وعلى رأسها الخاصة بضريبة الدخل، مشيرا إلى أن تعديلات الحكومة الأخيرة لضريبة الدخل جيدة لكن ننتظر المزيد لإصلاح هذه المنظومة وتحقيق المزيد من الدعم لمحدودي الدخل.

واقترح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم احتساب شرائح ضريبة الدخل عن طريق النسب المئوية بدلا من وضع أرقام محددة، من خلال تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى بـ 10% للشريحة الثانية ونسبة تفوق الـ15% للثالثة و20% للرابعة وهكذا، بدلا من الأرقام الموجودة بالقانون الحالي من 8 آلاف لـ30 ألف ومن أكثر من 30 حتى 45 ألف.... الخ. 

وأوضح النائب أن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، لذلك تضطر الحكومة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بشكل شبه دوري، لكن إذا تم الاعتماد على النسب لن يتم تغييره باستمرار "الأرقام تتغير لكن النسب ثابتة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استحداث شريحة جديدة وزيادة الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل لـ 14 ألف جنيه.. مشروع قانون

لمدة عامين.. ضريبة برلمانية لتوفير 900 مليون جنيه لموازنة الدولة

خطر على الاستثمار .. برلماني يحذر من تعديل ضريبة الدخل

مقترح برلماني جديد لتعديل ضريبة الدخل.. تعرف عليه

أخبار البرلمان| إعفاء من فواتير الكهرباء والغاز لدعم محدودي الدخل.. وتطبيق إلكتروني جديد لرصد كورونا

ضريبة على أصحاب الملايين.. مشروع قانون لاستحداث شريحة سادسة للدخل.. برلماني: توفر 900 مليون جنيه للدولة.. وآخر يحذر: تفتح باب التلاعب

ترشيحاتنا

بسبب موقف سيارة .. مشاجرة بين 6 مصريين فى الكويت.. شاهد

رغم العزل والبقاء في المنزل.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا

الأسود تستغل كورونا وتحصل على حمام شمس.. فيديو

مصدر أمنى ينفى صحة فيديو تروج له جماعة الإخوان الإرهابية

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

نتائج مبشرة.. القضاء نهائيًا على فيروس كورونا تحت درجة حرارة 92 لمدة 15 دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة تبرز أنوثتها

تسريب جديد لصور سيارة ام جي mg6 2020 6 الجديدة كليا في الصين

لؤلؤة المحيط.. سيشل جزيرة لن تخرج منها أبدا.. صور