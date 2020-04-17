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تعليم

آداب الإسكندرية تمنح 27 باحثا درجة الدكتوراه والماجستير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:25 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز

قرر مجلس كلية الآداب بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة موسى، عميدة الكلية، 27 باحثا درجة الدكتوراه والماجستير، خلال الجلسة التاسعة لمجلس الكلية والتي أقيمت عبر الفيديو كونفرانس.


وأوضح بيان صادر عن الكلية، اليوم، أنه تم منح 9 باحثين درجة الدكتوراه في أقسام اللغة العربية وآدابها، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، علم النفس، الانثروبولوجيا، معهد العلوم الاجتماعية، ومعهد الدراسات اللغوية.

 

وأشار إلى أنه تم منح 18 باحثا درجة الماجستير في أقسام اللغة العربية وآدابها، الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، الفلسفة، علم النفس، الدراسات المسرحية، علم الاجتماع، ومعهد العلوم الاجتماعية.

 

ولفت البيان، إلى أن المجلس وافق على تعيين رضا محمد المدرس المساعد بقسم الانثروبولوجيا في وظيفة مدرس بالقسم ذاته، وتعيين دعاء عبد السلام المعيدة بقسم علم النفس في وظيفة مدرس مساعد بالقسم ذاته.


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