ارتفاع كبير في سعر النفط اليوم الجمعة

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.62 سنتًا أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة ليبلغ 28.44 دولارًا أمريكيًا.





وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة ليستقر عند 19.37 دولارًا أمريكيًا.



