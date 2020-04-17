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اقتصاد

ارتفاع كبير في سعر النفط اليوم الجمعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:35 م
سعر النفط
سعر النفط
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وكالات
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.62 سنتًا أو بما يعادل نسبة 2.23 في المئة ليبلغ 28.44 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.50 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.52 في المئة ليستقر عند 19.37 دولارًا أمريكيًا.

فيما استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم عند 1712.25 دولارًا أمريكيا، وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 23.25 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.33 في المئة ليصل إلى 1718.65 دولارًا أمريكيًا.
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