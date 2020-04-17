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فن

في ذكرى وفاة حسن أبو السعود.. تعرف على عدد زيجاته

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:12 م
حسن ابو السعود
حسن ابو السعود
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محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن أبو السعود الذى يعد أحد الموسيقيين الذين صنعوا لأنفسهم تاريخا فى عالم الموسيقى، وقدم عددا من الألحان التى تظل فى ذاكرة المشاهد العربى. 


حياة الفنان حسن أبو السعود الخاصة كانت بعيدة عن الأضواء، حيث تزوج مرتين وأنجب ثلاثة أبناء، وهم علي الذى تخرج في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، ورنا، ورشا المتزوجتان حاليًا.

عمل الفنان حسن أبو السعود، على تحسين الوضع المالى لأعضاء النقابة ورفع معاشتهم، كما كان له دور فعال فى حل العديد من المشكلات بين الفنانين، وحصل على العديد من الجوائز عن موسيقاه التصويرية للأعمال الفنية.
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