في ذكرى وفاة حسن أبو السعود.. تعرف على عدد زيجاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن أبو السعود الذى يعد أحد الموسيقيين الذين صنعوا لأنفسهم تاريخا فى عالم الموسيقى، وقدم عددا من الألحان التى تظل فى ذاكرة المشاهد العربى.









حياة الفنان حسن أبو السعود الخاصة كانت بعيدة عن الأضواء، حيث تزوج مرتين وأنجب ثلاثة أبناء، وهم علي الذى تخرج في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، ورنا، ورشا المتزوجتان حاليًا.



