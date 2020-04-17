AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أوبرا عايدة ومسرحية محطة مصر فى بث الثقافة بين إيديك على اليوتيوب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تبث المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك فى التاسعة مساء السبت 18 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب إحدى أهم أيقونات الفنون الكلاسيكية اوبرا عايدة لفرقة اوبرا القاهرة ومشاركة كل من فرقة باليه اوبرا القاهرة ، أوركسترا اوبرا القاهرة وكورال اوبرا القاهرة ومن اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للايطالى العالمى فيردى وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة . 

يؤدى الادوار الرئيسية السوبرانو ايمان مصطفى‪ ‬فى دور عايدة ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، الباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الملك ، جولي فيظي فى دور أمنيرس ،  الباريتون مصطفى محمد فى دور أموناصرو . 

يسبقها وفى السادسة مساء مسرحية الاطفال محطة مصر من انتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف و أشعار محمد زناتى  ومن اخراج رضا حسنين وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة  العرض ويقوم بالاداء الصوتى مجدي فكري ، فاطمة محمد علي ، شادي سرور ، محمد عزت ، فرح حاتم ، شكري عبد الله ، محمد الزناتي ، عادل عثمان ، رضا حسنين ، رفعت ريان ، أحمد النمس ، نادين ، موسيقى حاتم عزت ، ديكورات سمير شاهين ، تصميم عرائس ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. الثقافة بين إيديك تقدم عرض عروستى للأطفال وحفل عمر خيرت الليلة

بعد أزمة كورونا.. عروض مسرح العرائس على قناة الثقافة بـ اليوتيوب

كلاسيكيات سيمفونية والقاهرة فى ألف عام بمبادرة الثقافة بين إيديك على يوتيوب

الثقافة بين ايديك تعرض حفلا لـ أصالة ومسرحية الملك هو الملك

تاريخ الأوبرا وكواليس إنشائها على يد الخديو إسماعيل نكشفها بجولة في متحفها

في زمن الكورونا.. الثقافة تحتفل بليلة النصف من شعبان اليكترونيا

ترشيحاتنا

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

اعتداء وحشي.. ممرضة متعافية من كورونا تتعرض للضرب والسحل

بعد نجاح لقاح كورونا على الفئران.. استخدامه لعلاج البشر خلال أسبوعين

كيف تقضي درجة الحرارة على فيروس كورونا خلال 15 دقيقة

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

السعودية: لا صحة لاستمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسة "محمد صلاح" بالغربية: تهدي أطنان من السلع الغذائية لأهالي قرية "تجريح" الاكثر احتياجا.. صور

هنتغدى إيه النهاردة.. بانيه بالجبنة في الفرن مع الصوص الإيطالي مع طبق مكرونة أرابياتا

إعفاء وزراء ومسؤولين من مناصبهم فى أفريقيا.. بسبب فيروس كورونا