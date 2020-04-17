أوبرا عايدة ومسرحية محطة مصر فى بث الثقافة بين إيديك على اليوتيوب

تبث المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك فى التاسعة مساء السبت 18 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب إحدى أهم أيقونات الفنون الكلاسيكية اوبرا عايدة لفرقة اوبرا القاهرة ومشاركة كل من فرقة باليه اوبرا القاهرة ، أوركسترا اوبرا القاهرة وكورال اوبرا القاهرة ومن اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للايطالى العالمى فيردى وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة .





يؤدى الادوار الرئيسية السوبرانو ايمان مصطفى‪ ‬فى دور عايدة ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، الباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الملك ، جولي فيظي فى دور أمنيرس ، الباريتون مصطفى محمد فى دور أموناصرو .



