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سيارات

خدمات الحظر.. البافارية تعلن تفعيل خدمة الصيانة المتنقلة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:06 م
البافارية تعلن تفعيل
البافارية تعلن تفعيل خدمة الصيانة المتنقلة
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اشرف عطية

في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها اللدولة للحد من انتشار فيروس كورونا أعلنت شركة بريليانس البافارية وكيل سيارات بريليانس في مصر توفير الصيانة المتنقلة لعملائها حيث تقوم بارسال من يقوم بصيانة السيارات حتى باب المنزل في ظل الظروف الحالية الخاصة برغبة العملاء في عدم الخروج من المنازل لصيانة سياراتهم بسبب الحظر ودعوات عدم الخروج من المنازل. 

 

كما طالبت الشركة العملاء بمتابعة زيت سياراتهم باستمرار للمحافظة على محرك السيارة لأطول فترة ممكنة مؤكدة أن الزيت المعتمد لديها هو زيت شل هيلكس ألترا 5W-40. وكانت الشركة قد أعلنت أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة فقد عدلت مواعيد العمل فيها لتكون من الساعة التاسعة صباحًا الي الساعة 3 عصرًا من يوم الأحد الي يوم الخميس.


جدير بالذكر ان العديد من توكيلات السيارات في مصر قاموا بتفعيل نظام الصيانة المتنقلة و التي تتيح لك صيانة سيارتك امام منزلك و كانت ضمن الشركات الي قامت بتطبيق الفكرة هي سيتروين ومرسيدس.

 

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