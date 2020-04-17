بدء العمل بمجزر أبا الوقف بمغاغة بالمنيا بعد تلافي معوقات التشغيل

اعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال المنيا بدء تشغيل مجزر قرية أبا الوقف، وتبلغ مساحته ٢٠٠٠متر، وتم ذبح 23 رأس ماشية تحت إشراف الطب البيطري، وذلك بعد استكمال وتلافي بعض الملاحظات والمعوقات للتشغيل





وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالإسراع ف تشغيل المشروعات المتعثرة في نطاق المحافظة وخاصة التي تخدم الأهالي.





أوضح اللواء إيهاب ذهني، رئيس مركز مغاغة، انه تم تشغيل المجزر بعد تلافي كافة الملاحظات التي سبق أن أوصت بها اللجنة العليا للطب البيطري، وإدارة المجازر من القاهرة عند الاستلام النهائي.