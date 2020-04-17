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أخبار البلد

الزراعة: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الخفافيش

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد شلبي مدير معهد وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارة من أجل التعامل مع الخفافيش التى ظهرت بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأضاف الدكتور عصام ياسين رئيس مكافحة الحشرات بوزارة الزراعة ، أن الخفافيش من الحيوانات الضارة للزراعة، ومركز البحوث الزراعية هو المسئول الأول عن مكافحة تلك الخفافيش.

وتعرضت قرية بمحافظة القليوبية لهجوم من أعداد كبيرة من الخفافيش، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وظهرت الخفافيش بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة بالقرية، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد.
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