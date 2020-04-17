ضبط آسيوي حاول تهريب أقرص مخدرة إلى دبي

انتبه مفتش في جمارك دبي إلى مسافر قادم إلى الدولة عبر مطار دبي لقضاء شهر كامل حسب تأشيرة السياحة التي حصل عليها، بأنه لا يحمل حقيبة سفر، ولا يحوز أموال سوى 200 دولار أمريكي، فاشتبه فيه ليكتشف أنه أخفى حول بطنه عددًا كبيرًا من الكبسولات المخدرة.









قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد بحق زائر آسيوي يبلغ من العمر 25 عامًا بعد إدانته بارتكاب جناية جلب وإحراز مادة مخدرة بقصد الترويج، بعد العثور في أحشائه على 38 كبسولة بلاستيكية تحتوي على أكثر من .









وقال مفتش جمارك بالإدارة العامة لعمليات المسافرين في جمارك دبي، إنه تولى تسجيل الواقعة، التي كشفها أحد زملائه حين اشتبه في مسافر قادم إلى الدولة عبر مطار دبي ولا يحمل أي حقيبة أمتعة ويحمل معه مبلغًا بسيطًا من المالي نحو 200 دولار أمركي على الرغم من أنه قدم بتأشيرة سياحة لمدة شهر كامل، فطلب من الشاهد استيقاف الراكب وتفتيشه.







