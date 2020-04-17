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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة.. بانيه بالجبنة في الفرن مع الصوص الإيطالي مع طبق مكرونة أرابياتا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:09 م
هنتغدى ايه النهاردة
هنتغدى ايه النهاردة
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حياة عبد العزيز
تحتار الأمهات كل يوم في تحضير وجبة الغداء، لمحاولتها دائما لتحضير مكونات غذائية صحية لأسرتها، فنقدم اليوم وجبة متكاملة تقدم مع طبق السلطة الخضراء لتقوية الجهاز المناعي على طريقة الشيف نورا السادات.

مقادير بانيه بالجبنة في الفرن مع الصوص الإيطالي:

صدور دجاج بانيه مقطعة.
بقسماط.
جبن مفروم  ناعم. 
زيت حسب الحاجة.
ملح.
فلفل.
بودرة ثوم.
بودرة بصل. 
بابريكا.

لتغليف البانيه :
بياض بيض.

للصوص الأحمر:
ملعقة كبيرة زيت.
ملعقة كبيرة ثوم  مفروم.
3 أكواب طماطم  معصورة.
ملعقة زعتر.
طماطم شيري.
ملعقة صغيرة عسل أبيض.
 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير بانيه بالجبنة في الفرن مع الصوص الإيطالي :
* يتبل البانيه بقليل من بودرة البصل والثوم والبابريكا، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة.
* يخلط البقسماط بالجبن والملح والفلفل مع قليل من بودرة الثوم والبصل والبابريكا، ثم يضاف الزيت ويفرك جيدا، حتى الحصول على قوام مثل رمل البحر المندّي.
* يوضع البانيه في بياض البيض، ثم يوضع في البقسماط ويغطى جيدًا من جميع الجهات.
* يُرص في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة، ويدخل الفرن على ٢٠٠ أو ٢٢٠ درجة حرارة حتى النضج.

الصوص الأحمر :
* في طاسة على النار، يوضع الزيت، ثم يضاف الثوم ويشوح، وتضاف الطماطم المعصورة، وتترك لتغلي جيدا، ويضاف ملح وفلفل.
* يضاف الزعتر والعسل وزيت الزيتون ويقلب جيدا، وتترك لتغلي مرة أخرى.

للتقديم :
* يصب صوص الطماطم في طبق التقديم، ثم يوضع البانيه فوقه، وتوضع الطماطم الشيري في الأطراف، ويوضع الجبن المفروم على الوجه، ويزين بأوراق الريحان.

مقادير مكرونة أرابياتا :
150 جرام مكرونة  اسباجتي.
ملعقة كبيرة بيكنج صودا.
100 جرام طماطم مبشورة.
فلفل حار.
100 جرام زيتون كلاماتا.
 جبنة بارميزان مبشورة.
بقسماط.
زيت زيتون.
 زعتر مفروم.
 فص ثوم مفروم.
50 جرام صلصة طماطم.
 ملح.
 لتر ماء.
فلفل اسود. 

طريقة تحضير مكرونة أرابياتا :
* ترفع المكرونة فى الماء المغلى مع الملح و البيكنج صودا و تترك لمدة 7 دقائق ثم ترفع من على النار و تصفى.
* يفرم الفلفل الحار و يشوح مع الثوم و الزيت مع ملح وفلفل.
* يضاف صلصة الطماطم مع الطماطم المفرومة و الزيتون و يقلبوا جيدا.
* يضاف الزعتر و المكرونة المسلوقة مع القليل من ماء السلق و تقلب المكونات جيدا.
* تضاف الجبنة البارميزان مع البقسماط الناعم و تقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ثم تقدم المكرونة.

مكرونة ارابياتا مكرونة ارابياتا
بانية بالجبنة بانية بالجبنة
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