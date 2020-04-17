إزالة 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ازالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الوحدات المحلية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 124 حالة، منها 30 حالة على مساحة 101 فدان و11 قيراطا و10 أسهم، على الأراضي الزراعية، 94 حاله إزالات مباني على مساحة 12529 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 639 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2282 فدانا و18 قيراطا و12 سهما، 682 حاله إزالات مباني بمساحة 74193 مترا مربعا.





ووجه محافظ المنيا،رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.





وتابع المحافظ أعمال الازالة التي شملت عدد من الأبراج بمنطقه شرق النيل، بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الأجهزة.