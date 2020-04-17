وزيرة الصحة البريطانية: استمرار اجراءات التباعد الاجتماعي لحين الإنتهاء من أزمة كورونا

عرضت فضائية العربية تقريرا، حول تغريدة وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، والتي أكدت أن التباعد الإجتماعي يمكن أن يستمر لشهور حتي الإنتهاء من أزمة كورونا.





كما أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة تمديد إجراءات الحجر.





وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.





ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر الخميس عن وزارة الصحة بعد تسجيل 100 وفاة أكثر من اليوم السابق (761).





ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.



