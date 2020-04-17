مؤسسة "محمد صلاح" بالغربية: تهدي أطنان من السلع الغذائية لأهالي قرية "تجريح" الاكثر احتياجا.. صور

شهدت قرية تجريح بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم اهداء النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزى أهالى قريته الاكثر احتياجا اطنان من السلع و المواد الغذائية واللحوم الطازجة لتوزيعها للمساهمة منه فى مساعدة الأسر المتضررة بسبب انتشار الكورونا.





كما أعرب أهالي قرية "تجريح" تضرر عدد كبير من الأسر بعد انتشار الفيروس فى إحدى القرى وإصابة ٧ من أبناء بسيون.





وافادت مصادر داخل مؤسسه صلاح الخيرية الدفع باطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية وقرر توزيعها فورا تخفيفا على كاهل الأسر أكثر احتياجا.









وكشف الحاج صلاح غالى، والد "مو صلاح" أن نجله يطمئن يوميا على أهله فى بسيون متمنيا لهم الخير والسلامه وطالبهم بالالتزام وعدم التزاحم حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا.