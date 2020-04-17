ضبط ١٧٥٥ عبوة مستحضرات طبية وتجميل منتهية الصلاحية بداخل المخزن بالغربية

تمكنت المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظه الغربيه اليوم التنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.





ووردت معلومات عن وجود مخزن بشارع الرفاعي تان طنطا، يحتوي بداخله على كمية من المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تشكلت حملة مكونة من مفتشين تموين وصيادلة.



