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رياضة

اتحاد الكرة: الأندية على علم منذ أشهر بتخفيض الأجانب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:06 م
الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
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يسري غازى
كشف مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة عن أنه يتعجب بشدة من طرح قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل، ومحاولات بعض الأندية من أجل الضغط على الاتحاد لإلغاء القرار. 


قال المصدر إن قرار اتحاد الكرة ولائحة القيد مرسلة لجميع الأندية من الموسم الماضي وليست من بنات أفكار اللجنة الحالية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والكل على علم بها وأنه سيتم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، ومن الغريب إثارة الأمر في هذا التوقيت رغم أن الأندية لم تعترض من الأساس على لائحة القيد المرسلة منذ بداية الموسم.

شدد المصدر على أن الاتحاد ينظر في جميع قراراته لمصلحة الكرة المصرية دون النظر لمصلحة أندية بعينها وقرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب هو قرار مدروس من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للتواجد والمشاركة وحتى تكون إضافة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها ليكون هناك تنوع في الاختيارات أمام الأجهزة الفنية، وبالتالي يصب في مصلحة الكرة المصرية بالأساس.
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