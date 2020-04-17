د. إنچي فايد تكتب: "وعبت".. سلاح المصري القديم ضد كورونا

تتصدر وتسجل كورونا رقما قياسيا - حوارا وصورا- فقد أصبح الوباء حديث الصباح والمساء، إلا أن الوقت سيأتي قريبا ليصبح مجرد حدث في مثل هذا العام، وهذا جل ما أخشاه أن ترجع ريما لعادتها القديمة، وأن نتخلي عن تلك العادات الشخصية والعامة التي التزمنا بها في حقبة الكورونا، من غسل الملابس وتغييرها فور عودتنا لمنازلنا وخلع الأحذية علي الأبواب مع تنظيفها قبل الدخول للبيت ومن الأفضل تركها خارج المنزل..بجانب الحفاظ علي نظافة الشوارع وتطهيرها وعدم رمي المخلفات إلا في صناديق قمامة مغلقة.





والأعجب من هذا أن المصري القديم منذ ٥٠٠٠ سنة قبل الميلاد زود مناعته ووقي نفسه من المرض، إذ التزم بطقس "وعبت" كمبدأ أساسي في الحياة.. فمنذ الدولة القديمة، نرى الأبريق و"الطشت" من الأدوات الأساسية في الأثاث الجنائزي، وتوضع دائما تحت مأدبة القرابين، وكانت تستخدم لغسيل اليدين قبل وبعد الأكل، فنرى مشاهد في أحد مقابر النبلاء في دراع أبوالنجا يصور أحدعلية القوم وهو يقيم مأدبة في بيته لأصدقائه وزوجاتهن وهن يجلسن علي مائدة منفصلة، وتقوم فتيات صغيرات بحمل ( الطشت والإبريق) لتغسل السيدات أيديهن. ومشهد آخر يصور لحظات ما قبل بدء الأكل.





ومن المثير أن منازل المصري القديم، احتوت علي غرفة للاستحمام، وأخري لقضاء الحاجة، ويزيد عليها في بعض البيوت الفخيمة غرفة لخلع الملابس. فالمصري القديم أول ممن أدخل نظام الصرف الصحي، وظهر هذا منذ الدولة القديمة في منطقة أبوصير، ويظهر بشكل أوضح لنا في منازل الطبقة الوسطي في مدينة اللاهون بالفيوم، إذ نجد المرحاض يأخذ الشكل الكلاسيكي (القاعدة العربي) ويتصل بمواسير من الفخار تمتد تحت الأرض وتسير خارج محيط منطقة المنازل ليتم الصرف. وفي منازل العمال بتل العمارنة، وجدت أشكال أخري للمراحيض ومختلفة، منها مقاعد متنقلة مفتوحة من وسط القاعدة لقضاء الحاجة أسفلها وعاء ممتلئ نصفه بالرمل، وقد وصل لليونانيون هذا الأمر وأثار دهشة مؤرخيهم فكتب "هيرودوت" :"أن المصريين يختلفون في عاداتهم عن بقية الشعوب الأخري، فهم يتناولون طعامهم خارج مساكنهم بينما يقضون حاجاتهم داخلها".





لم تقتصر طقس النظافة والتطهر أي "وعبت" عند المصري القديم عند هذا الحد، فكان الرجال والنساء يتخلصون من الشعر علي أجسامهم إما بالحلق أو بالنزع، وكان الموظفون وكبار القوم من الرجال يقصرون شعر رؤوسهم ووجوههم ويضعون مكانه الشعر المستعار ولحي صناعية.





أما الاستحمام عند المصري القديم، فلم يكن بطريقة واحدة، فتعددت أنواعه، لينغمس في أحواض بها ماء وملح النطرون، بل أيضا كان يستحم بصب الماء من أعلي فوق رأسه وكانت الحمامات مزودة في أسفلها بخزانات ينساب اليها الماء الملوث، وكانت جدران الحمامات مغطاة بالحجر أو بالخزف لصيانته..لم يعرف المصري القديم الصابون ولكن عرف "الصودا" التي كانت تستخدم في غسيل الملابس الكتانية التي تمتص العرق بسهولة وسهل تنظيفها..ولعل قصة "سنوهي" لأبلغ مثال علي طبيعة الشعب المصري، فقد كان "سنوهي" قائد الجيش وقت "امنمحات الأول" من الدولة الوسطي، وهرب خوفا من اتهامه بالتآمر علي الملك حيث ورد اسمه في مكاتبة ضده، واستقر في آسيا وتزوج وأسس قبيلة وحينما أحس بدنو أجله، راسل الملك وطلب منه أن يعود لمصر ليدفن في أرضها فسمح له بالعودة، وتذكر بردية "سنوهي" التي ترجع للدولة الوسطي، أن فور عودته دخل ليستحم ليظهر بالمظهر اللائق للمصري.









وفي المعابد المصرية، كان الكهنة يحلقون شعر رؤوسهم تماما وينزعون الشعر، وكان طقس التطهير " وعبت" من أهم الطقوس التي تتم في المعبد مع شروق الشمس، حيث يأخذوا من الماء المقدس في المعبد لغسل الأيدي والرأس والأرجل حتي يدخلوا قدس الأقداس، وكان هناك كاهن مخصص سمي كاهن التطهير"نتر وعب" قائم علي تطهير قدس الأقداس وتمثال الآلهة ويقوم بتعطير التمثال بالزيوت العطرية المقدسة وتبخيره وكذلك القيام بطقسة "اينت-رد" وهي محو آثار الأقدام وتنظيف قدس الأقداس بالكنس بعد خروج الكهنة.





لم يكن التطهير مقصور علي الأحياء، بل هناك خيمة الـ"وعبت" التي يتم فيها تطهير المومياء بعد تحنيطها تمهيدا لدفنها وبعد انتهاء الدفن وغلق المقبرة كان يتم التطهير وكنس الأرض جيدا لمحو آثار الأرجل.





لقد واجه المصري القديم الأوبئة والأمراض بسلوك حضاري اعتمد فيه علي الأكل الجيد من خضراوات وبصل وثوم وشرب ماء الشعير، واعتمد علي النظافة الشخصية والعامة كسلاح ضد انتشار الفيروسات.



