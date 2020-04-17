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محافظات

دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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مروة فاضل
حالة من الفرحة انتابت أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، وذلك عقب وصول عابدين حمدي المسعف الذي إصابه فيروس كورونا وتم نقله لمستشفى العزل. 

وعقب 15 يوما من احتجازه داخل مستشفى العزل بالمنصورة تحولت نتيجة التحاليل من إيجابية إلى سلبية. 

وخرج الأهالي إلى مدخل القرية انتظارا لابنهم العائد من مستشفى العزل حيث استقبلوه بالزغاريد والتصفيق. 

كما قام المسعف بذبح خروف أمام منزله ابتهاجا بتعافيه من فيروس كورونا. 

وعبر المسعف عن فرحه بشفاءه من الفيروس اللعين،  موضحا أنه سيقوم بعزل نفسه في المنزل 15 يوما ويعقب ذلك العودة لعمله في الإسعاف لمساعدة غيره والقضاء على المرض اللعين. 

دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
دبح خروف.. أهالي المنوفية يستقبلون المسعف المتعافى من كورونا بالزغاريد.. فيديو
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