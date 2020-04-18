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ملفات

استغلال أزمة كورونا.. ضبط مصنع ينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات وطن ونصف كحول.. والقبض على شخص خزن كمية كبيرة من المستلزمات الطبية

السبت 18/أبريل/2020 - 06:03 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - رامى المهدي
  • الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى العملة
  • ضبط عنصرين اجراميين بحوزتهما 120 طربة حشيش بمطروح

شنت وزارة الداخلية اليوم عدة حملات امنية بمختلف المحافظات حيث تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط ( مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية - كائن بدائرة مركز شرطة منوف ) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية الغير مطابقة للمواصفات الصحية بإستخدام خامات مجهولة المصدر .

 وعثر بداخل المصنع على (150000 ) متر قماش أبيض لتصنيع الكمامات  و (60000 ) متر قماش أرزق لتصنيع الكمامات و (4 ) ماكينات خياطة أنواع مختلفة  و (1600) كمامة تحت التصنيع و(1500) كمامة منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات الصحية .

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .


كما تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، عقب معلومات وتحريات مؤكدة وتقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن "غير مرخص" بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلًا الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا ً أرباحًا غير مشروعة.

عثُر بالمخزن على كمية من الكحول تزن ( طن ونصف تقريبًا ) معبأة فى عدد ( 3559 ) عبوة زجاجية  و ( 22500 ) كمامة طبية  و ( 2000 ) لاصق " إستيكر " مدون عليه " كحول طبى 70 % و( 2 ) بكرة قماش تستخدم فى تصنيع " الكمامات " تزن حوالى (30 كيلوجرام) .

 بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء  .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بإرتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة".

وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة "نقديًا ومستنديًا" فى تلك القضايا (5500 جنيه مصرى- عملات أجنبية "تعادل 13,430 جنيه مصرى") تم ضبطها نقديًا ، وكذا (خمسة ملايين جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع


كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) تخصصا فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهمان بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
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