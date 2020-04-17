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محافظات

سيارة الإسعاف سقطت في مياه النيل بمركز زفتى.. والمحافظ يأمر بانتشالها

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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احمد علي
أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى بالضرورة  انتشال سيارة إسعاف أثناء سيرها في مياه ترعه نهر النيل .

وشدد محافظ الغربية علي أهمية توفير الرعاية الصحية وأهميه تأمين أرواح  سائق والمسعف ونقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج .

تلقي  اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة إسعاف بترعة كفر شاهين مما تسبب في  إصابة السائق والمسعف وهما زين العابدين جوهر والسيد نصر وتم نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة الأهالى .

وأفادت التحريات أن سيارة الإسعاف  كانت تعمل نوبة خدمة بمدينة المنصورة لمدة ٤٨ ساعة وكانت متجهة إلى نقطة تمركزها بقرية نهطاى وفوجئ السائق بشجرة وعند قيامة بمحاولة عدم الاصطدام بها سقط فى الترعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. للتحقيق
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