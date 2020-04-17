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فن

بعد شهر من طرحها.. عود البطل تتخطى ٧١ مليون مشاهدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:10 م
عود البطل
عود البطل
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محمد نحلة
واصلت أغنية "عود البطل" لمطربي حسن شاكوش وعمر كمال، تصدر موقع قناة "يوتيوب" الأكثر استماعًا بعد إعادة طرحها من جديد بعد حذف النسخة الأولى، وحققت الأغنية ٧١ مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها.

كان المهندس أحمد محمد السيد، مدير حسابات أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي، أكد أن  مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية بعد طرح النسخة الأولي منها.

وأوضح  أحمد محمد، في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه تم استعادة الفيديو، عن طريق أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والشرق الأوسط، بعد إثبات كذب ادعاء المبلغين، بعدم ملكية حسن شاكوش للحن الأغنية التي وصل عدد مشاهداتها إلى حوالي 8 ملايين في غضون يومين من نشرها عبر يوتيوب.

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