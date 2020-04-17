تركيب ماكينات الصراف الآلي بسيناء لتخفيف الزحام

خارج المبني، حيث يتم السماح بدخول العملاء علي ضوء منافذ الصرف والتعامل مع القيادات الإشرافية لإنهاء إجراءات الصرف .



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تتسابق البنوك الحكومية بشمال سيناء ،في توفير ماكينات الصراف الالي للعمل علي راحة عملائها وتخفيف الزحام تنفيذا للتعليمات الاحترازية للوقوية من فيروس كوروناالمستجد.وركبت ادارةبنك القاهرة فرع العريش ماكينة صراف آلي امني ديوان مجلس مدينة العريش ، لإتاحة الفرصة أمام الموظفين لصرف مرتباتهم ،وكذلك العملاء بدلا من التعامل من خلال الفرع الرءيسي بالعاصمة.وقامت إدارة البنك الأهلي بتركيب ماكينة للصرف الالي داخل الحرم الجامعي بضاحية السلام بما يسمح للعاملين صرف مرتباتهم، علاوة علي ٥ ماكينات موجودة أمام الفرع الرءيسي القريب من ساحل البحر.بينما قام بنك مصر فرع شمال سيناء، بتوفير سيارة متحركة في مدينة بءر العبد وذلك من اجل تقليل الزحام علي الماكينات الثابتة ، وسرعة عملية الصرف .كما أعدت أفرع البنوك الحكومية ، أماكن لراحة عملاؤها