AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انه تمت إزالة 21 حالة تعد"في المهد"على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة.

وجاءت التعديات بواقع 4 حالات تعد على مساحة 400 متر من أراضى أملاك الدولة بقرية طما فيوم  وحالة تعد على 175 م أرض زراعية بقرية البهسمون مركز اهناسيا ،6 حالات تعد على أرض زراعية بمركز ناصر ، و5 حالات تعد على مساحة 17450 م من قرى شرق النيل التابعة لجزيرة ببا،و2 حالة تعد على أرض زراعية بقرية مازورة سمسطا، و2 حالة تعد على أرض زرعية بقرية الحاجر مركز بني سويف،وحالة تعد في المهد بالجمهود مركز الفشن،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن . 

إقرا أيضا : 

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

وأكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة . 

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف
إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف
إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية بمركزي الفشن والواسطى

إزالة 31 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف

إزالة 51 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

إزالة 25 حالة تعد ببني سويف ووقف 4 حالات بناء مخالف بالواسطى

ترشيحاتنا

بسبب موقف سيارة .. مشاجرة بين 6 مصريين فى الكويت.. شاهد

الفلاحين: الخفاش من الحيوانات المفيدة وظهوره في القرى طبيعي

رزان مغربي: مدينتي بيروت أحلى مكان في العالم لقلبي

اعتداء وحشي.. ممرضة متعافية من كورونا تتعرض للضرب والسحل

شرط واحد لفتح المساجد ..الحكومة تكشف موقف الحظر وصلاة التروايح خلال رمضان

الحكومة تنفي إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسة "محمد صلاح" بالغربية: تهدي أطنان من السلع الغذائية لأهالي قرية "تجريح" الاكثر احتياجا.. صور

هنتغدى إيه النهاردة.. بانيه بالجبنة في الفرن مع الصوص الإيطالي مع طبق مكرونة أرابياتا

إعفاء وزراء ومسؤولين من مناصبهم فى أفريقيا.. بسبب فيروس كورونا