إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انه تمت إزالة 21 حالة تعد"في المهد"على أراض زراعية وأراضى أملاك دولة.





وجاءت التعديات بواقع 4 حالات تعد على مساحة 400 متر من أراضى أملاك الدولة بقرية طما فيوم وحالة تعد على 175 م أرض زراعية بقرية البهسمون مركز اهناسيا ،6 حالات تعد على أرض زراعية بمركز ناصر ، و5 حالات تعد على مساحة 17450 م من قرى شرق النيل التابعة لجزيرة ببا،و2 حالة تعد على أرض زراعية بقرية مازورة سمسطا، و2 حالة تعد على أرض زرعية بقرية الحاجر مركز بني سويف،وحالة تعد في المهد بالجمهود مركز الفشن،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .





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جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





وأكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة .