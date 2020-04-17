وزير الداخلية يوجه التهنئة لـ البابا تواضروس ولرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين بمناسبة العيد المجيد: تشابكت أيادينا وحدةً وقوة في سبيل الارتقاء بالوطن

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لقداســة البابا تواضــروس الثانـــى

برقية تهنئة لرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين

برقية تهنئة للقس أندريه زكى "رئيس الطائفــة الإنجيليــة بجمهورية مصر العربية

يحل يوم الاثنين القادم عيد القيامة المجيد والذي يحتفل به الاخوة الاقباط وذلك من ضمن اعيادهم المجيدة حيث بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداســة البابا تواضــروس الثانـــى " بابا الإسكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة " بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد.





جاء بها : بصادق مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والإحترام .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين .. بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.. سائلًا المولى عز وجل أن يعيده علينا أعوامًا عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدةً وقوة .. فى سبيل الإرتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء .. ولتبقى مصرنا الغالية دائمًا فى رفعة وإزدهار .. وكل عام وقداستكم بخير .





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية " .. جاء بها : بمشاعر يملؤها المحبة والسلام يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لكم ولطائفة الأقباط الكاثوليك فى كل ربوع الوطن عن خالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أدام المولى جل فى علاه علينا وحدتنا وترابطنا .. ودائمًا مصرنا الغالية فى رفعة وتقدم وإزدهار .. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور القس/أندريه زكى "رئيس الطائفــة الإنجيليــة بجمهورية مصر العربية" .. جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أبعث وهيئة الشرطة لكم وللطائفة الإنجيلية فى كل ربوع مصر الكنانة .. بخالص التهانى وصادق الأمانى راجيًا العلى القدير .. أن يديم فضله على وحدتنا وأن يعيده على شعب مصر العظيم وهو فى أخوة وتسامح وترابط .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. جاء بها : بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام لجميع الإخوة والأبناء المسيحيين.. من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام.. يسُرنى أن أُعرب لكم جميعًا عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد وإننى لعلى يقين من أن القيم العظيمة التى نستقيها من تلك المناسبة الجليلة ستكون دافعًا لكم على مواجهة كافة التحديات.. فى تلك المرحلة التى نستهدف فيها مواصلة الإرتقاء والبناء .. من أجل رفعة وإزدهار وطن عزيز طاب ثراه بدماء الفداء وقدسته خُطى الأنبياء.. وكل عام وأنتم جميعًا بخير.