أهم الأخبار: شرط حكومي لفتح المساجد فى رمضان..الزراعة تحذر من خفافيش القليوبية..ورسالة من الصحة العالمية حول الفسيخ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، على مدار اليوم الجمعة، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسي ورئيس وزراء الهند يتبادلان هاتفيا الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند". وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار الفيروس.. مزيد من التفاصيل هنا





الوزراء يوضح 7 حقائق بشأن كورونا.. وينفي 8 شائعات.. فيديو جراف

أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. مزيد من التفاصيل هنا





3 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 742 جنيهًا، بعد أن كان يسجل نحو 745 جنيهًا.. مزيد من التفاصيل هنا





القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائى في 4 محافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكلًا من موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر ، وموقف عزبة الهجانة وكوبرى الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما والتى يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم ، وذلك أثناء التوقيت الذى ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال.. مزيد من التفاصيل هنا





شرط واحد لفتح المساجد ..الحكومة تكشف موقف الحظر وصلاة التروايح خلال رمضان

وسط التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، يقترب حلول شهر رمضان الكريم، دون وضع ملامح قطعية واضحة لتلك الإجراءات تكون من شأنها الرد على كافة تساؤلات المواطنين حيال الشهر الكريم.

بعض التصريحات الأخيرة، التي أصدرتها مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية، تلوح إلى ملامح الأجواء التي سيكون عليها المشهد خلال شهر رمضان.. مزيد من التفاصيل هنا





فى رسالة لـ البابا تواضروس..وزير الداخلية: تشابكت أيادينا وحدةً وقوة في سبيل الارتقاء بالوطن

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداســة البابا تواضــروس الثانـــى " بابا الإسكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة " بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد. جاء بها : بصادق مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والإحترام .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين .. بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.. مزيد من التفاصيل هنا





جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة

أقيمت ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة، على جثمان الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة، بحضور أسرتها وعدد محدود من الأقارب والمعارف، التزاما بقرار الحكومة لتجنب التجمعات، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. مزيد من التفاصيل هنا





العائدون من عزل مرسى علم الصحي يصلون مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الجمعة، رحلة خاصة لنقل المصريين العائدين من واشنطن قبل أسبوعين، من مطار مرسى علم الدولي، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.. مزيد من التفاصيل هنا





الزراعة: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الخفافيش

قال الدكتور أحمد شلبي مدير معهد وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الوزارة من أجل التعامل مع الخفافيش التى ظهرت بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.. مزيد من التفاصيل هنا





لدعم منظومة التعليم عن بعد.. برلماني يطالب بخفض أسعار باقات الإنترنت وزيادة سعتها

طالب النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، بتقليل سعر باقة الإنترنت وزيادة سعتها بمقدار 25%؜ ورفع الحد الأدنى للسعر بعد انتهاء الباقة إلى 1 ميجا بدل من 256 كيلو بايت. وقال سليم في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التعليم عن بعد يحتاج باقات وسرعات كبيرة.. مزيد من التفاصيل هنا

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها

وجه أهالى قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية الاعتذار للراحلة الدكتورة سونيا عبد العظيم عبر لافتات اعتذار تم تعليقها بمدخل القرية وأماكن أخرى لمابدر من قلة من أهالى االقرية حيث قاموا باعتراض طريق سيارة الإسعاف التى تقل جثة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف 64 عاما والتى توفيت أثر إصابتها بالفيروس بمستشفى العزل بالإسماعيلية .. مزيد من التفاصيل هنا





مع انتشار كورونا ..الصحة العالمية تحذر المصريين من تناول الفسيخ فى شم النسيم

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا. وأوضح جبور أن تناول الفسيخ من غير مصادر موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.. مزيد من التفاصيل هنا





مفتي السعودية يحسم موقف صلوات التراويح والعيد مع انتشار فيروس كورونا نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إعلانه تعليق إقامة صلوات التراويح والعيد في المساجد حال استمرار تفشي فيروس كورونا، وجواز إقامتها في البيوت. من جانب آخر، أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف.. مزيد من التفاصيل هنا





واشنطن بوست: قرار ترامب بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية ثبت عدم شعبيته

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة إن قرار ترامب الدرامي بوقف التمويل الحاسم لمنظمة الصحة العالمية في وسط تفشي الوباء في دول العالم ثبت عدم شعبيته. واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن (نشرته على موقعها الالكتروني) إن هناك أسباب مفهومة لغضب ترامب من منظمة الصحة العالمية، التي أعطت الكثير من المصداقية للرسائل الأولية للصين حول تفشي المرض.. مزيد من التفاصيل هنا







