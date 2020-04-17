السيد فليفل يروي حديثا دار بينه وبين رئيس اتحاد المؤرخين العرب

قال الدكتور سيد فليفل العميد السابق لمعهد الدراسات الأفريقية، إن العبرة في تناول الموضوعات التاريخية، تكمن في إيجاد مصادر تتيح العمل في إطار حقائق مؤكدة.





وأضاف الدكتور سيد فليفل خلال حواره ل "أخبار مصر" مع أيمن عدلي، أنه عدل الكثير من الأفتراضات التاريخية، التي كانت تفترض أن التاريخ يكمن فقط فيما هو مضي.





وأشار إلى أنه عندما ذهب إلي لندن وجد الكثير من الدوريات التي تتناول التاريخ المعاصر، والتي شجعته ألا يظل حبيس أحداث مضت.





وأوضح أنه في حوار دار بينه وبين رئيس أتحاد المؤرخين العرب، أستطاع أقناعة بالعقل والأدلة أن التاريخ لا ينحصر فقط في تفسير الأحداث الماضية.





وتابع : أن ابن خلدون كتب في التاريخ المعاصر، ومع توافر الأنترنت والوسائل التقنية لابد من الألتفات للتاريخ الحالي.