AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيد فليفل يروي حديثا دار بينه وبين رئيس اتحاد المؤرخين العرب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:52 م
الدكتور السيد فليفل
الدكتور السيد فليفل
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور سيد فليفل العميد السابق لمعهد الدراسات الأفريقية، إن العبرة في تناول الموضوعات التاريخية، تكمن في إيجاد مصادر تتيح العمل في إطار حقائق مؤكدة.

وأضاف الدكتور سيد فليفل خلال حواره ل "أخبار مصر" مع أيمن عدلي، أنه عدل الكثير من الأفتراضات التاريخية، التي كانت تفترض أن التاريخ يكمن فقط فيما هو مضي.

وأشار إلى أنه عندما ذهب إلي لندن وجد الكثير من الدوريات التي تتناول التاريخ المعاصر، والتي شجعته ألا يظل حبيس أحداث مضت.

وأوضح أنه في حوار دار بينه وبين رئيس أتحاد المؤرخين العرب، أستطاع أقناعة بالعقل والأدلة أن التاريخ لا ينحصر فقط في تفسير الأحداث الماضية.

وتابع : أن ابن خلدون كتب في التاريخ المعاصر، ومع توافر الأنترنت والوسائل التقنية لابد من الألتفات للتاريخ الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا كل الناس.. معرض جديد للتشكيلي رضا عبدالرحمن في نيويورك

استعان بمنجم يهودي.. تعرف على حيلة ابن خلدون للنجاة من قائد التتار

متاحف افتراضية.. طريقة جديدة لمشاهدة الآثار بعيدا عن فيروس كورونا

رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عيساوي تفوز بجائزة البوكر 2020

ترشيحاتنا

تجهيز مدينة جامعية جديدة كعزل صحي.. تفاصيل

3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا.. تفاصيل

كيف تقضي درجة الحرارة على فيروس كورونا خلال 15 دقيقة

بفضل كورونا.. راهبات يقدمن على تصرف غير معتاد بالدير لأول مرة.. مقطع فيديو

وفاة نورمان هنتر أسطورة ليدز يونايتد بفيروس كورونا

تقرير سري.. إسرائيل تلقت تحذيرات فى 2019 بقدوم فيروس كورونا القاتل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم وباروكة.. منة فضالي تستعرض جمالها على إنستجرام

الأغرب فى التاريخ.. سوبهوزا الثاني ورث حكم سوازيلاند وعمره 5 أشهر

توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية