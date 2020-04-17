الضريبة التصاعدية في طريقها للتطبيق.. الحكومة تقر تعديلات جديدة لضرائب الدخل دعما لمحدوديه.. وموازنة البرلمان: تخدم أصحاب المرتبات الضعيفة حتى 37 ألف جنيه

برلماني يطالب بزيادة شرائح ضريبة الدخل لتشمل أصحاب المليون جنيه

ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء عليه، أمس الخميس، حيث من المقرر إحالته للنواب للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليه.

ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مشروع قانون مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء عليه، أمس الخميس، حيث من المقرر إحالته للنواب للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليه.

كما أيد النائب، إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا، مشددا على أنه كان يتعارض مع سياسة تصاعدية الضريبة، كما أن إلغاؤه يضمن المزيد من العدالة الضريبية، منوها بمةافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان عضو اللجنة لتعديل الضريبة المضافة، حيث سيتم بحث مشروع الحكومة بجانب مشروع النائبة والمشروعات الآخرى في هذا الصدد لخلق مشروع قانون متكامل يحقق العدالة الاجتماعية.

كما أيد النائب، إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا، مشددا على أنه كان يتعارض مع سياسة تصاعدية الضريبة، كما أن إلغاؤه يضمن المزيد من العدالة الضريبية، منوها بمةافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان عضو اللجنة لتعديل الضريبة المضافة، حيث سيتم بحث مشروع الحكومة بجانب مشروع النائبة والمشروعات الآخرى في هذا الصدد لخلق مشروع قانون متكامل يحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الفقى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول أكثر من 400 ألف جنيه سنويا، يصب في مصالح محدودي الدخل من الموظفين، حيث سيتم تخفيف الضريبة المفروضة عليهم بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبي والذي وصل في التعديلات الجديدة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف، مؤكدا أن هذه التعديلات تخدم أصحاب الدخول الضعيفة حتى 37 ألف جنيه.

وأوضح الفقى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول أكثر من 400 ألف جنيه سنويا، يصب في مصالح محدودي الدخل من الموظفين، حيث سيتم تخفيف الضريبة المفروضة عليهم بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبي والذي وصل في التعديلات الجديدة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف، مؤكدا أن هذه التعديلات تخدم أصحاب الدخول الضعيفة حتى 37 ألف جنيه.

وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تعديلات الحكومة الجديدة لضريبة الدخل، جاءت تنفيذا لتوصيات اللجنة والبرلمان بشأن دعم محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة بتطبيق الضريبة التصاعدبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث التعديلات الجديدة عقب إرسالها إلى البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تعديلات الحكومة الجديدة لضريبة الدخل، جاءت تنفيذا لتوصيات اللجنة والبرلمان بشأن دعم محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة بتطبيق الضريبة التصاعدبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث التعديلات الجديدة عقب إرسالها إلى البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.

تثبيت الضريبة

بدوره قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن منظومة الضرائب في مصر تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، وعلى رأسها الخاصة بضريبة الدخل، مشيرا إلى أن تعديلات الحكومة الأخيرة لضريبة الدخل جيدة لكن ننتظر المزيد لإصلاح هذه المنظومة وتحقيق المزيد من الدعم لمحدودي الدخل.





واقترح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم احتساب شرائح ضريبة الدخل عن طريق النسب المئوية بدلا من وضع أرقام محددة، من خلال تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى بـ 10% للشريحة الثانية ونسبة تفوق الـ15% للثالثة و20% للرابعة وهكذا، بدلا من الأرقام الموجودة بالقانون الحالي من 8 آلاف لـ30 ألفا ومن أكثر من 30 حتى 45 ألفا.... الخ.





وأوضح النائب أن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، لذلك تضطر الحكومة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بشكل شبه دوري، لكن إذا تم الاعتماد على النسب لن يتم تغييره باستمرار "الأرقام تتغير لكن النسب ثابتة".





شريحة سادسة





فيما أكد النائب محمد عطا سليم، أن تعديلات الحكومة تأتي تطبيقا للضريبة التصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.





وأشار عطا في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه سبق وطالب باستحداث شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ضوء ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالنظام الضريبي، موضحا أن إضافة هذه الشريحة ستوفر ما يقرب من 60 مليون دولار أي 900 مليون جنيه لموازنة الدولة.



