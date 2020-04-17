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منوعات

كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:21 م
أسطورة كرة القدم
أسطورة كرة القدم الإنجليزية نورمان هانتر
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أماني إبراهيم
توفي أسطورة كرة القدم الإنجليزية نورمان هانتر رمز نادي ليدز يونايتد، اليوم، بعد صراع مع فيروس كورون المستجد (كوفيد-19)، عن عمر يناهز 76 عاما.

نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن متحدث باسم ليدز إنه توفي بعد أسبوع من دخوله المستشفى وتم تشخيص مرضه بفيروس كورونا المستجد.

ويعد نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزية، حيث لعب 726 مباراة خلال مسيرته التي عمرها 15 عاما، وصدر بيان لنعيه جاء فيه: "إنه من المحزن معرفة وفاة أحد رموز نادي ليدز يونايتد عن عمر يناهز 76 عاما، ونقل نورمان إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن تم تشخيصه بـ كوفيد-19، وعلى الرغم من استمراره في القتال وبذل الأطقم الطبية قصارى جهودهم، فقد للأسف معركته في وقت سابق من هذا الصباح".

وتابع البيان: "لقد ترك فجوة كبيرة في عائلة ليدز يونايتد، ولن ينسى إرثه أبدًا، وأفكارنا مع عائلة نورمان وأصدقائه في هذا الوقت الصعب للغاية." 

لعب هنتر في 726 مباراة خلال 15 عاما، منها مباريات في المنافسات الكبيرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في عامي 1969 و 1974 ، وكأس الاتحاد الإنجليزي 1972 وكأس الدوري وكأس المعارض بين المدن مرتين، وفاز بـ 28 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

لمع في تاريخ كرة القدم الإنجليزي 3 لاعبين آخرين كانوا من ليدز وهم، جاك تشارلتون، وبيلي بريمنر، وبول ريني، ولكن لم يشترك أيا منهم في كأس العالم 1966، ووصف هانتر دائما بأنه لاعب كرة قدم محترف، وجاء هذا الوصف من قبل أولئك الذين رأوه في ليدز بين عامي 1962 و 1976 ثم لمدة ثلاث سنوات في فريق بريستول سيتي، ولعب في بارنسلي خلال الفترة من عام 1979 حتى عام 1983، وشارك مع المنتخب الوطني إنجلترا في 28 كأس.


كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور
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