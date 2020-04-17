كورونا يفقد بريطانيا رموزها.. الفيروس يختطف نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزي.. فيديو وصور

توفي أسطورة كرة القدم الإنجليزية نورمان هانتر رمز نادي ليدز يونايتد، اليوم، بعد صراع مع فيروس كورون المستجد (كوفيد-19)، عن عمر يناهز 76 عاما.





نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن متحدث باسم ليدز إنه توفي بعد أسبوع من دخوله المستشفى وتم تشخيص مرضه بفيروس كورونا المستجد.





ويعد نورمان أسطورة كرة القدم الإنجليزية، حيث لعب 726 مباراة خلال مسيرته التي عمرها 15 عاما، وصدر بيان لنعيه جاء فيه: "إنه من المحزن معرفة وفاة أحد رموز نادي ليدز يونايتد عن عمر يناهز 76 عاما، ونقل نورمان إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن تم تشخيصه بـ كوفيد-19، وعلى الرغم من استمراره في القتال وبذل الأطقم الطبية قصارى جهودهم، فقد للأسف معركته في وقت سابق من هذا الصباح".





وتابع البيان: " لقد ترك فجوة كبيرة في عائلة ليدز يونايتد، ولن ينسى إرثه أبدًا، وأفكارنا مع عائلة نورمان وأصدقائه في هذا الوقت الصعب للغاية."





لعب هنتر في 726 مباراة خلال 15 عاما، منها مباريات في المنافسات الكبيرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في عامي 1969 و 1974 ، وكأس الاتحاد الإنجليزي 1972 وكأس الدوري وكأس المعارض بين المدن مرتين، وفاز بـ 28 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.



