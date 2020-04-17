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اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: توافق بين استمرار الإنتاجية والوقاية من الإصابة بـ كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:58 م
المنطقة الحرة بالعامرية
المنطقة الحرة بالعامرية
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علياء فوزى
تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية وعددا من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك في إطار متابعة حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات وما تم اتخاذه بها من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بها.  

وخلال الزيارة تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية حيث أكد علي العاملين به إعادة استئناف المركز لنشاطه بتقديم خدماته للجمهور بدءًا من اليوم، كما وجه المسؤولين عن المركز بإمداد القائمين علي تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، كذلك أكد على ضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين فيما بينهم بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أي تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات.  

في سياق متصل، قام "عبد الوهاب" بجولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة شملت شركتي "فارما بلاست"، و"اليكس اباريلز"، حيث تابع حالة سير العمل والإنتاج بهما، وما تم اتخاذه بالفعل من اجراءات لوقاية العاملين بهما من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد. 

كما وجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بتحقيق التوازن قدر الإمكان بالحفاظ على استمرار الإنتاجية والخدمات المقدمة لكن في ضوء  اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" تجنبًا لتعريض صحة وسلامة العاملين بها لخطر الإصابة بالفيروس، موضحا أن مفتاح عبور هذه المرحلة سيكون بالتوفيق بين طرفي المعادلة قدر المستطاع.   

جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لمراكز خدمات المستثمرين والشركات والمصانع العاملة بالمناطق الحرة في غضون يومين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.
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