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توك شو

ضحية جديدة من الأطباء الأسبان تترك رسالة لابنتها قبل وفاتها.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:38 م
الطبيبة الأسابنية
الطبيبة الأسابنية ضحية كورونا
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا مؤسفا لفتاة إسبانية فقدت والدتها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وتركت لها رسالة أخيرة عن طريق "الواتساب" تطمئنها حول حالتها الصحية، ولكن القدر شاء بفراق الأم لابنتها.

كانت الأم من الأطباء الأسبانيين، الذين تحولوا من خطوط دفاع من الفيروس، لصفوف الضحايا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الدولة تقترب من اجتياز ذروة الإصابات بعدما انخفض عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وتمثل حصيلة 809 من الوفيات في يومٍ واحد، النسبة الأدنى في إسبانيا منذ أسبوع.

في هذا الوقت، يحاول المسؤولون الحصول على أقنعة لكل المواطنين كجزء من الخطط لتخفيف القيود لاحقًا.

ومن المستحيل تقريبًا الحصول على أقنعة الوجه حاليًا في إسبانيا. وقالت الحكومة سابقًا إنها لم تحقق فائدة تُذكر خارج المستشفيات.

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