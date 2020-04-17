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فن

أخبار الفن .. إجراء ريهام سعيد عملية جراحية في وجهها .. حلا شيحة بملامح مختلفة: سناني باظت

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام"، تحدثت من خلاله إلى متابعينها عن العديد من الأمور، وعلقت على الفيديو قائلة :"مزنوقه في كلمتين .. ماتتخمش في نفسك و تفتكري نفسك حاجه".


انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتها الجديدة وهي تتر مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، تتر المسلسل من من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم وقامت نانسي، بتسجيل التتر داخل استديوهات هادي شرارة في بيروت.


شارك الفنان تامر حسني، جمهوره فيديو لأحد متابعينه من خلال خاصية الأستوري عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".


نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صوره جديده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "إنستجرام"، وعلقت رزان مغربي علي الصورة قائلة: مدينتي بيروت احلى مكان في العالم لقلبي... و صخرة الروشة اللي فتحت عيوني عليها.... تحية لبيروت و أهلها.... لبيروت اغني.


لاحظ عدد كبير من الجمهور تغير ملامح حلا شيحة، في الفترة الأخير، بعد نشر عدة صور لها عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي.


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