أخبار الفن .. إجراء ريهام سعيد عملية جراحية في وجهها .. حلا شيحة بملامح مختلفة: سناني باظت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام"، تحدثت من خلاله إلى متابعينها عن العديد من الأمور، وعلقت على الفيديو قائلة :"مزنوقه في كلمتين .. ماتتخمش في نفسك و تفتكري نفسك حاجه".
انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتها الجديدة وهي تتر مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، تتر المسلسل من من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم وقامت نانسي، بتسجيل التتر داخل استديوهات هادي شرارة في بيروت.