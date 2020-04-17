أخبار الفن .. إجراء ريهام سعيد عملية جراحية في وجهها .. حلا شيحة بملامح مختلفة: سناني باظت

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام"، تحدثت من خلاله إلى متابعينها عن العديد من الأمور، وعلقت على الفيديو قائلة :"مزنوقه في كلمتين .. ماتتخمش في نفسك و تفتكري نفسك حاجه".