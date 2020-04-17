الأحمر يتصدر.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في إفريقيا

تصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر متابعة على مستوى صفحات التواصل الإجتماعي داخل القارة الأفريقية.





ونشرت شبكة "Observatoire du Sport Business"، المتخصصة في الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم، ترتيب قائمة الأندية الأكثر تفاعلًا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر".





وتصدر الترتيب النادي الأهلي بـ 27 مليون متابع عبر جميع حساباته الرسمية، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 12 مليون متابع، وجاء الرجاء المغربي في المرتبة الثالثة بـ 6 ملايين متابع.





وحل نادي بيراميدز في المركز السادس بـ3 مليون متابع، و إف سي مصر بالمركز العاشر بمليون متابع.



