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رياضة

الأحمر يتصدر.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في إفريقيا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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نور عادل
تصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر متابعة على مستوى صفحات التواصل الإجتماعي داخل القارة الأفريقية.

ونشرت شبكة "Observatoire du Sport Business"، المتخصصة في الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم، ترتيب قائمة الأندية الأكثر تفاعلًا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

وتصدر الترتيب النادي الأهلي بـ 27 مليون متابع عبر جميع حساباته الرسمية، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 12 مليون متابع، وجاء الرجاء المغربي في المرتبة الثالثة بـ 6 ملايين متابع.

وحل نادي بيراميدز في المركز السادس بـ3 مليون متابع، و إف سي مصر بالمركز العاشر بمليون متابع.

وجاء النادي المصري في المركز الـ12 بمليون متابع، بينما حل وادي دجلة في المرتبة الثامنة عشر بـ938 ألف متابع، فيما جاء الإسماعيلي بالمركز الـ20 بـ774 ألف متابع.
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