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محافظات

لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نفذت مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، بعزل قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا، صحيًا لمدة 14 يومًا؛ لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك عقب ظهور 7 حالات إيجابية بالقرية، ونقلوا إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم، وذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

ومن جانبه، تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، والنائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركزي "بيلا والحامول"، إجراءات تطبيق العزل بالقرية، وإجراءات التعقيم والتطهير لشوارع القرية، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دعم القرية بالمواد الغذائية اللازمة نظرًا لعدم قدرة المواطنين على الانتقال، موجهًا تعليماته لمديرية التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر أن قرية كفر العجمي، تقع على حدود محافظة كفر الشيخ، مع محافظة الدقهلية.
لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور
لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور
لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور
لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور
لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور
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