محافظ القليوبية يوزع عصائر ومياه على عمال النظافة.. ومكافأة مالية لـ أفضل شارع

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال النظافة ورفع الأتربة بشوارع مدينة بنها.





وفي لفتة إنسانية قام المحافظ بتوزيع عصائر ومياه وكمامات وقاية على عمال النظافة وعمال تحسين البيئة بالشوارع الرئيسية، موجها الشكر لكل العاملين علي المجهود المبذول منهم.





وقرر المحافظ خلال الجولة التي رافقه فيها اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها صرف مكافاة مالية للشارع الأكثر نظافة.





من جانبهم أعرب العمال عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم في هذه الأجواء الصعبة مقدمين له الشكرعلى مجهوداته في قطاع تحسين البيئة واهتمامه بالعمال في قطاع النظافة.





وأثناء جولته قام المحافظ بمتابعة عملية إزالة مبنى مخالف مؤكدا أنه أثناء الجولة تلاحظ انتظام والتزام مواطني مدينة بنها بالتواجد داخل منزلهم مع بدء أولى دقائق الحظر حيث اختفت السيارات والمارة من الشوارع مع انتشار وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية بجميع الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر تجوال حركة المواطنين.





وناشد المحافظ المواطنين بالحد من الخروج في أماكن التجمعات والبقاء في منازلهم قدر المستطاع حتى تمر هذه الفترة المؤقتة لحماية أنفسهم وأولادهم من خطر فيروس كورونا مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات التي ستطبق بكل صرامة على أي مواطن يخالف التعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار الفيروس.