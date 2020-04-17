الزمالك يدفع بمستندات جديدة في شكوى المدير الفني السابق





وسيقدم مسئولو الزمالك كل المستندات التي تؤكد صحة موقفهم والتى تشمل إجمالي العقوبات الموقعة على المدرب السويسري وخصمها من باقي مستحقاته.





كما سيقدم الزمالك ما يفيد رفض جروس تسلم مستحقاته من جانب إدارة النادي بعدما رفض المدرب الذهاب إلى النادي لاستلام باقي مستحقاته بعد نهاية عقده وفضل المشاركة فى دورة كرة قدم بنادي الصيد.





وكان السويسرى جروس تقدم بشكوى ضد الزمالك في الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب مستحقاته لدى النادي في الوقت الذي قام الزمالك بالرد هو الآخر بالأدلة بما يفيد حصول جروس على مستحقاته المالية كاملة قبل انتهاء عقده مايو الماضى.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، خصم بعض العقوبات التي وقعت على السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق بعد شكواه ضد النادي والمطالبة بالحصول على باقي مستحقاته المالية.