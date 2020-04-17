توريد 2584 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أنتظام عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.





وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت 2584 طن و 406 كيلو قمح، لافتًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 1736 طن و 48 كيلو قمح. مشيرا الى ان اجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 الف و822 فدان وانه تم حصاد 12874 فدان حتى الان.





وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.









وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الاهدار والتلف مؤكدا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة