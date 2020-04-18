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محافظات

من الطبيعة وعلى قد الإيد.. طبيب البادية بسيناء يقدم روشتة للوقاية من كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:02 ص
طبيب البادية بسيناء
طبيب البادية بسيناء يقدم روشتة للوقاية من كورونا
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ايمن محمد
 قال الشيخ احمد صالح  الملقب بطبيب البادية  بسانت كاترين  والذي درس  وقام بابحاث عديدة  للاعشاب الطبيه  والعطرية   إن الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد  هو الانعزال  خلال تلك الفترة  فالوقاية خير من العلاج  مشيرا إلي  الاعشاب الطبيه  في سانت كاترين  تساعد علي الوقاية من الامراض  وتحسين جهاز المناعة  وخاصة الزعتر  الموجود بسانت كاترين  الذي يعتبر مضاد حيوي . 

واضاف طبيب البادية  النوم المبكر  والطعام الصحي من الفاكهة والخضراوات الطبيعية  والسمن البلدي تقوي  المناعة،  محذرا من الضوضاء والتلوث والسهر الذي يقلل المناعة  مشيرا الي ان هناك عجائز يلتزمون بالاكل الطبيعي   ومناعتهم اقوي من الشباب  الذين يسهرون ويتناولون الاطعمة السريعة " التيك واي " .

ونصح طبيب البادية  اهل  سيناء  بالمشي وممارسة  الرياضات المختلفة  وصعود الجبال كرياضة وتقوية المناعة .

 وتابع طبيب البادية إن الصحراء تعتبر صحة ومناعة من الفيروسات والاوبئة .

 واكد  طبيب البادية إن الاعشاب الطبيه  هي الذهب الاخضر لابناء البادية   عندما تنحصر الحركة السياحية  يعود البدو للعمل بزراعة الاعشاب في مزارعهم  مشيرا  إن سانت كاترين  بها ٤٧٢ نوعا  من الاعشاب الطبيه  من بينهم ٤٢ نوعا مهددا بالانقراض  و١٩ نوعا لا يوجد إلا بسانت كاترين  .
 

من الطبيعة وعلى قد الإيد.. طبيب البادية بسيناء يقدم روشتة للوقاية من كورونا
من الطبيعة وعلى قد الإيد.. طبيب البادية بسيناء يقدم روشتة للوقاية من كورونا
من الطبيعة وعلى قد الإيد.. طبيب البادية بسيناء يقدم روشتة للوقاية من كورونا
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